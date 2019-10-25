2019-10-25T15:35:59+03:00
Общество

Пропавшего спасателя, которого искали трое суток, нашли в Ленобласти

Сергея Солопата обнаружили рядом со станцией Мшинская под Лугой
Лилия КОЗЛОВА
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Спасателя Сергея Солопата, пропавшего три дня назад, нашли в Ленинградской областиСпасателя Сергея Солопата, пропавшего три дня назад, нашли в Ленинградской областиФото: СОЦСЕТИ
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Спасателя-поисковика Сергея Солопата, бывшего командира ПСО «Экстремум», который неожиданно пропал 22 октября, нашли. Коллеги 49-летнего мужчины, а также добровольцы из «Лизы-Алерт», «Отклик» и «Питер-Поиск» три дня прочесывали весь Петербург и Ленинградскую область. В пятницу, 25 октября, появилась информация о том, что Сергея обнаружили в Лужском районе.

- Сергея нашли живым. Район обнаружения - станция Мшинская. Госпитализируем. Подробности позже, - появилась короткая запись в группе «Экстремум» в соцсетях.

Отмечается, что госпитализация Сергею понадобилась для того, чтобы провести профилактический осмотр. Сам мужчина здоров и его жизни ничего не угрожает.

Что именно произошло с опытным поисковиком, который много лет сам спасал людей, потерявшихся в лесу, не известно. Последнее, что было известно о местонахождении Сергея Солопата – около 13:30 часов во вторник, 22 октября, он зашел в здание билетных касс на железнодорожной платформе Ленинский проспект. После этого его след простыл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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