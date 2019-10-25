Почтовые машины Петербурга и Ленобласти за год 528 раз объезжают «вокруг» Земли

25 Окт. 16:47 2019-10-25T16:47:03+03:00

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Несмотря на то, что в 21-м веке люди уже крайне редко пишут друг другу бумажные письма, почтовые автомобили трудятся без остановки: развозят бандероли, посылки, заказные письма и открытки. За год машины «наматывают» по Петербургу и Ленинградской области более 21 миллиона километров – это тоже самое, что 528 раз обогнуть Землю по линии экватора.

- Наши водители – мастера своего дела. Их профессия одна из самых важных среди почтовых. Ежедневно они проезжают сотни километров, чтобы доставить все отправления наших клиентов вовремя. Каждый день на почтовые маршруты Санкт-Петербурга и Ленобласти выезжает более 520 автомобилей, за рулем которых сидят настоящие профессионалы своего дела. Во многом именно от их мастерства зависит скорость и качество доставки почты, – рассказал директор УФПС Санкт-Петербурга и Ленобласти Дмитрий Серебренников.

Сейчас в штате водителей почты трудятся 472 сотрудника, 58 из них имеют высшую квалификационную категорию. Кроме того, они постоянно проходят дополнительное обучение, повторяют правила дорожного движения, сдают экзамены, а также тренируются на практических занятиях, чтобы никакие трудности, гололед, распутица, дождь или снежные заносы не помешали им вовремя доставить почту.

ИСТОЧНИК KP.RU