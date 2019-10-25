2019-10-25T17:21:07+03:00
Происшествия

Петербуржца, который украл телефонного кабеля на 200 тысяч рублей, приговорили к штрафу в 10 тысяч

Мужчина специально нашел ЗИЛ в «аварийной» раскраске и помощников для своего злодеяния
Петр КИБЕР
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Житель Петербурга украл 132 метра телефонного кабеля. Фото: кадр из фильма "Кабельщик"Житель Петербурга украл 132 метра телефонного кабеля. Фото: кадр из фильма "Кабельщик"
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Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в похищении 132 метров телефонного кабеля. При этом работал мужчина не один и на глазах у всего города.

- Суд установил, что обвиняемый ночью, в феврале 2019 года, находясь на набережной реки Смоленки, используя в качестве маскировки заранее приисканную автомашину «ЗИЛ 4703» с надписью «Аварийная служба» со своими знакомыми, введенными в заблуждение относительно законности действий, проник в телефонный колодец, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

С собой мужчина захватил арматурные ножницы, которыми перекусил кабель. Пройдясь по колодцу, злоумышленник нарезал несколько кусков, после чего вышел на поверхность, и уехал с бригадой как ни в чем не бывало. Но, через некоторое время попал в руки полиции.

Оператор телефонной связи оценил ущерб в 200 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал и частично компенсировал потери.

Суд, учтя, что на попечении подсудимого есть несовершеннолетние дети, не стал отправлять кабельщика в тюрьму, а дал ему штраф в 10 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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