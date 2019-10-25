«Это мерчендайзер»: В соцсети шутят над упитанными тараканами на прилавках сетевого магазина в центре Петербурга

25 Окт. 17:30 2019-10-25T17:48:59+03:00

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Петербуржец зашел за покупками в продуктовый магазин, расположенный в домах 10-12 на Столярном переулке в центре города, и между упаковок с укропом встретил местного жителя с длинными усами. Таракан, завидев человека, испугался и поспешил спрятаться между упаковками, но настойчивый покупатель стал снимать его на камеру смартфона. В пятницу, 25 октября, горожанин поделился этим видео в сети, однако петербуржцы особо сильно из-за насекомого не возмущались, а вместо этого стали шутить над упитанным тараканом.

- Это таракан Лешка. Он отвечает за отдел специй, следит, чтобы всегда все было свежее, - отметил один горожанин.

- Директор по свежести, - подхватил другой петербуржец.

- Это мерчендайзер. Упаковки просто поправлял, - появилась еще одна версия.

- Он просто тоже за покупками пришел. Чего пристал? - шутливо отругали автора видео пользователи соцсети.

Остальные горожане брезгливо поворчали, отметив, что с этим видео покупателю надо было отправиться не в соцсеть, а в администрацию магазина или контролирующие инстанции, чтобы разобраться с усатым жильцом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/740161" frameborder="0"></iframe> Упитанные тараканы в магазине в центре Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU