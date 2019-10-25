«Это мерчендайзер»: В соцсети шутят над упитанными тараканами на прилавках сетевого магазина в центре Петербурга
Петербуржец зашел за покупками в продуктовый магазин, расположенный в домах 10-12 на Столярном переулке в центре города, и между упаковок с укропом встретил местного жителя с длинными усами. Таракан, завидев человека, испугался и поспешил спрятаться между упаковками, но настойчивый покупатель стал снимать его на камеру смартфона. В пятницу, 25 октября, горожанин поделился этим видео в сети, однако петербуржцы особо сильно из-за насекомого не возмущались, а вместо этого стали шутить над упитанным тараканом.
- Это таракан Лешка. Он отвечает за отдел специй, следит, чтобы всегда все было свежее, - отметил один горожанин.
- Директор по свежести, - подхватил другой петербуржец.
- Это мерчендайзер. Упаковки просто поправлял, - появилась еще одна версия.
- Он просто тоже за покупками пришел. Чего пристал? - шутливо отругали автора видео пользователи соцсети.
Остальные горожане брезгливо поворчали, отметив, что с этим видео покупателю надо было отправиться не в соцсеть, а в администрацию магазина или контролирующие инстанции, чтобы разобраться с усатым жильцом.
Упитанные тараканы в магазине в центре Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU