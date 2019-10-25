Перерезали горло, содрали шкуру и съели: После появления в сети шокирующего видео жестокого убийства кролика, в Петербурге возбудили уголовное дело

25 Окт. 18:27 2019-10-25T20:14:33+03:00

На вечеринке в Красносельском районе расправились с животным хозяина квартиры и сняли процесс на камеру

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 25 октября, возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей за жестокое обращение с животным с применением садистских методов и публичной демонстрации в интернете. На одной из вечеринок в квартире дома 7/3 на улице Пионерстроя компания неизвестных парней жестко расправилась с домашним кроликом хозяина жилища, при этом снимая весь процесс на камеру смартфона.

- Парень, у которого недавно погибли родители, связался с компанией дворовых гопарей. Он привел новых друзей в опустевшую квартиру. Гости выпили. После чего вытащили из клетки домашнего кролика, перерезали ему горло, стянули чулком шкуру и пожарили мясо на сковороде. Затем шокированного и подавленного хозяина квартиры заставили съесть получившееся блюдо, - рассказали в сети петербуржцы, увидевшее жуткое видео.

Прокуратура Красносельского района провела проверку ролика и установила, что эта жуткая вакханалия действительно произошла во время «веселья» в Петербурге. Также они выяснили, что видео в сети опубликовал один из участников сего действия.

Также известно, что среди этой компании был несовершеннолетний. В связи с этим материалы проверки были направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за вовлечение подростка в совершение преступления средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU