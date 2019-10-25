Предполагаемого виновника ДТП на Обводном канале, в котором пострадали 8 человек, посадили в СИЗО
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу предполагаемого виновника страшного ДТП на Обводном канале с 8 пострадавшими. Ранее авария стала эпизодом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Главный подозреваемый в деле – водитель «Фольксвагена», выехавшего в ту роковую минуту на красный свет.
- 25 октября Ленинский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу предполагаемого обвиняемого в ДТП на Обводном канале. В СИЗО он будет находиться по 23 декабря включительно, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Напомним, 23 октября около 11:40 «Фольксваген» промчался на красный сигнал светофора и врезался в машину «Рено», которая в результате столкновения сбила нескольких человек, переходивших дорогу на «зебре». Сам «Фольксваген» вдобавок вылетел на тротуар и наехал на других пешеходов. Из-за аварии пострадали сразу 8 человек, всех их госпитализировали в больницу.
Фольксваген Поло и Рено столкнулись в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU