В Петербурге снизили возраст молодых мам, которые получат деньги за первенца

25 Окт. 19:33 2019-10-25T19:33:12+03:00

На единовременную выплату могут рассчитывать женщины от 19 до 24 лет

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В Санкт-Петербурге снизили возраст молодых матерей, родивших первого ребенка, которые будут получать денежную поддержку от города. Соответствующий закон в пятницу, 25 октября, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Предполагается, что эта компенсация будет выплачиваться один раз.

- Теперь деньги будут выплачиваться женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца в период с 1 января 2020 года, - говорится в сообщении Смольного.

Молодые мамы получат выплаты в размере 52 120 рублей. На данный момент такая компенсация предоставляется женщинам в возрасте от 20 до 24 лет, родившим первого малыша после 1 января 2018 года.

Предполагается, что данные выплаты должны будут поддержать молодых рожениц, а также помочь женщинам не бояться становиться мамами в столь раннем возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU