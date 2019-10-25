В Петербурге снизили возраст молодых мам, которые получат деньги за первенца
В Санкт-Петербурге снизили возраст молодых матерей, родивших первого ребенка, которые будут получать денежную поддержку от города. Соответствующий закон в пятницу, 25 октября, подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Предполагается, что эта компенсация будет выплачиваться один раз.
- Теперь деньги будут выплачиваться женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца в период с 1 января 2020 года, - говорится в сообщении Смольного.
Молодые мамы получат выплаты в размере 52 120 рублей. На данный момент такая компенсация предоставляется женщинам в возрасте от 20 до 24 лет, родившим первого малыша после 1 января 2018 года.
Предполагается, что данные выплаты должны будут поддержать молодых рожениц, а также помочь женщинам не бояться становиться мамами в столь раннем возрасте.
ИСТОЧНИК KP.RU