2019-10-25T19:54:22+03:00
Общество

В конце октября автомобилистов Петербурга ждут новые закрытия дорог

В ГАТИ рассказали, где в конце октября в Петербурге перекроют движение транспорта
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дорожники и другие организации спешат доделать работы до начала зимы.Дорожники и другие организации спешат доделать работы до начала зимы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В ГАТИ рассказали, что в конце октября в Петербурге ограничат движение транспорта на многих участках разных районов. Прокладка электрокабеля «Ленэнерго» затруднит проезд машин по Заставской улице от Цветочной улицы до ж/д переезда с 26 по 27 октября. Более того, 27 октября ограничат движение от дома №28 на Цветочной улице по улицу Коли Томчака до Заставской.

- «Водоканал» перекроет сразу два участка в Петербурге из-за прокладки водопровода и газопровода. Движение на первом ограничат с 26 по 31 октября на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова, с закрытием сквозного проезда по проспекту Кузнецова. С 26 октября по 4 ноября полностью закроют проезд машин по Социалистической улице от улицы Марата до Боровой улицы, - передает пресс-служба ГАТИ.

«РЖД» ограничит движение на некоторых участках в Выборгском районе из-за косметического ремонта фасадов и нижних внутренних поверхностей пролетов ж/д путепровода. С 26 октября по 21 ноября автомобилистам придется потеснится на 1-м Муринском проспекте от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. А с 28 октября по 6 ноября наглухо закрывается проезд по Лесному проспекту от Земледельческой улицы к 1-му Муринскому проспекту.

Добавим, что полный перечень будущих перекрытых дорог можно посмотреть по ссылке на сайте ГАТИ. Там же водителей ждут маршруты объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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