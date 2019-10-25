Комитет имущественных отношений Петербурга ждет ностальгический ребрендинг

25 Окт. 20:30 2019-10-25T20:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Смольный решил переименовать комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) в комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ). Это следует из официального постановления правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы.

- Действующее наименование «Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга» не в полной мере отражает задачи и полномочия этого исполнительного органа госвласти. Потому что данный комитет проводит именно государственную политику в сфере управления и распоряжения госимуществом города, - гласит пояснительная записка по поводу ребрендинга на официальном сайте Смольного.

Власти посчитали, что в старом названии термин «имущественные отношения» постоянно толкуют со стороны налоговых и других финансовых и административных отношений. Это сбивает с толку. Напомним, КУГИ появился в Петербурге еще в 1991 году, однако в 2015-м его превратили в КИО, присоединив комитет по земельным ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU