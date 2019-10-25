В Смольном заявили о росте экономики Петербурга по итогам 2019 года

25 Окт. 20:52 2019-10-25T20:53:51+03:00

При этом Петербург серьезно влияет на показатели деловой активности в стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Смольном заявили об экономическом росте Петербурга. Это стало известно 25 октября из заседания Штаба по улучшению условий ведения бизнеса. Представители власти отметили, что в Северной столице повысилась активность бизнесменов. Смольный постоянно держит руку на пульсе с предпринимателями и помогает им в решении проблемных вопросов в различных отраслях.

- Известно, что за 8 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в городе вырос на 5%, а оборот организаций при этом поднялся на 4,6%. Всего было вложено 206,7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал с начала года, - сообщает пресс-служба Смольного.

Власти уже наметили будущие задачи для эффективного взаимодействия с бизнес-сообществом – это поддержка стартапов и поиск лучших инициатив. Отмечается, что Санкт-Петербург серьезно влияет на показатели деловой активности в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU