2019-10-25T21:20:32+03:00
Происшествия

На Обводном канале «Газель» снесла мужчину, неожиданно вышедшего на дорогу

Пешехода увезли врачи реанимации в тяжелом состоянии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам водителя "Газели", он никак не ожидал увидеть пешехода на дороге. Фото: vk.com/spb_todayПо словам водителя "Газели", он никак не ожидал увидеть пешехода на дороге. Фото: vk.com/spb_today
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25 октября около 19:35 возле дома №89 на набережной Обводного канала «Газель» сбила мужчину. По словам водителя грузового такси, он спокойно двигался на авто по дороге, как внезапно на проезжую часть, сойдя с тротуара, вышел неизвестный мужчина. «Газель» среагировать не успела и снесла пешехода.

- По предварительной информации, наезд совершен вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП сбитый мужчина получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в больницу сотрудники реанимации, - передает подробности аварии отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Очевидцы ДТП подтверждают в соцсетях, что в том месте нет пешеходного перехода. Также они сообщают, что машины с регистраторами не останавливались для предоставления видеозаписи происшествия. Кто прав и виноват, покажет тщательная проверка сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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