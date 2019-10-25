2019-10-25T23:00:52+03:00
Происшествия

Нервный мужчина разбил дверь вестибюля «Беговой» за то, что его не пустили в метро

Очевидцы сообщают, что буйный мужчина точно не был пьян
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Теперь нарушителю спокойствия грозит штраф. Фото: vk.com/lahta_spbТеперь нарушителю спокойствия грозит штраф. Фото: vk.com/lahta_spb
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Вечер 25 октября выдался неспокойным для петербуржца, разбившего дверь вестибюля станции «Беговая». По словам очевидцев, его не пустили внутрь сотрудники метрополитена. Свидетели буйного инцидента уверяют, что мужчина был трезв. Точная причина столь жесткой реакции неизвестна. Возможно, посетителю метро не понравился досмотр или он возмутился тем, что некоторые двери вестибюля постоянно закрыты, хотя находятся в исправном состоянии.

Пост про буйного пассажира появился в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район». Петербуржцы в соцсетях однозначно осуждают поступок мужчины, хотя признают, что в час пик в метро нервы могут сдать у каждого.

- Ну нормально, теперь оплатит как за пару лет поездок на метро...

- Люди очень агрессивные стали, не понимаю, почему так происходит... Страшно подумать даже, что он может сотворить с человеком, если ему что-то не понравится.

- Там из пяти дверей две закрыты. И люди и входят и выходят через одни и те же. Я, конечно, бить не буду, но меня это возмущает. Почему они так делают?

ИСТОЧНИК KP.RU

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