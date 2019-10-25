Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях
Петербуржцы начали активно делиться фотографиями северного сияния в соцсетях. Напомним, его прогнозировали в ночь с 24 на 25 октября. Поймать зеленое свечение могли далеко не все жители Ленобласти. Где-то небо заволакивало облаками, до некоторых районов сияние попросту не добралось. Однако поймать заветную красоту точно удалось тем, кто находился в окрестностях Всеволожска. Теперь счастливчики хвастаются незабываемой прогулкой и собирают сотни лайков на снимках в соцсетях.
- Северное сияние можно было наблюдать на Ладоге ночью, - сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» во «Вконтакте», прикрепляя фотографии очевидцев красот переливающегося света в ясном ночном небе.
Напомним, «КП-Петербург» писала, что эксперты советовали вылавливать северное сияние на южных частях города. Прогнозисты советовали выйти к любому водоему.
ИСТОЧНИК KP.RU