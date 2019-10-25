2019-10-25T23:36:13+03:00
Общество

Петербуржцы делятся фотографиями северного сияния в соцсетях

Напомним, завораживающее световое представление можно было заметить в ночь с 24 на 25 октября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В этот раз сияние было преимущественно зеленого цвета. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedВ этот раз сияние было преимущественно зеленого цвета. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Петербуржцы начали активно делиться фотографиями северного сияния в соцсетях. Напомним, его прогнозировали в ночь с 24 на 25 октября. Поймать зеленое свечение могли далеко не все жители Ленобласти. Где-то небо заволакивало облаками, до некоторых районов сияние попросту не добралось. Однако поймать заветную красоту точно удалось тем, кто находился в окрестностях Всеволожска. Теперь счастливчики хвастаются незабываемой прогулкой и собирают сотни лайков на снимках в соцсетях.

- Северное сияние можно было наблюдать на Ладоге ночью, - сообщает паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» во «Вконтакте», прикрепляя фотографии очевидцев красот переливающегося света в ясном ночном небе.

Напомним, «КП-Петербург» писала, что эксперты советовали вылавливать северное сияние на южных частях города. Прогнозисты советовали выйти к любому водоему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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