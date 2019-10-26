2019-10-26T09:25:02+03:00
Общество

Погода на субботу 26 октября 2019 года в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой

«КП-Петербург» рассказывает, чего стоит ждать от погоды в последнюю выходную субботу октября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На прогулку в субботу лучше брать зонт или дождевик.На прогулку в субботу лучше брать зонт или дождевик.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу 26 октября 2019 года погода в Петербурге будет теплой, но ветреной и дождливой. Хорошо, что облака временами будут рассеиваться, изредка показывая горожанам ясное осеннее небо. Однако на прогулки следует брать зонт или дождевик – не прогадаете.

- Ночью дожди окажутся небольшими, тогда как днем они станут постоянными. Ветер будет юго-западный и западный умеренный, местами петербуржцев ждут сильные порывы. Температура воздуха в ночное время суток от +7 +9 градусов по Цельсию, а в дневное от +10 до +12. При этом атмосферное давление будет понижаться, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Добавим, что ранее МЧС предупреждало жителей Петербурга о возможном штормовом ветре в последние выходные октября. Спасатели ждут порывы до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах до 23 метров в секунду. При этом в понедельник 28 октября и вовсе можно ждать мокрого снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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