2019-10-26T09:57:10+03:00
Общество

Молоко Ленобласти признали лучшим в России

Племенной завод «Гражданский» наградили золотой медалью в номинации «За качество сырого молока»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Племенной завод "Гражданский" является поставщиком молочного сырья для детского питания.Племенной завод "Гражданский" является поставщиком молочного сырья для детского питания.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Вологде прошел Всероссийский молочный форум, по итогам которого высоко отметили предприятие с Ленобласти. Племенному заводу «Гражданский» торжественно вручили золотую медаль в номинации «За качество сырого молока». За право оказаться лучшим боролись 22 претендента из разных регионов России.

- Племзаводу «Гражданский» вручили престижную награду «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли им. Н.В. Верещагина». Предприятие из Приозерского района разводит коров молочной голштинской породы и является гордостью нашего региона и всей страны, - передает пресс-служба администрации Ленобласти.

Добавим, что племенной завод ежегодно продуктивен и производит более 16 тысяч тонн молока, которое в дальнейшем сдается на молокоперерабатывающие заводы высшим сортом и используется, в частности, для полезного и качественного детского питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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