В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни
25 октября у дома №10 на улице Камской группа неизвестных ограбила доставщика суши. Злоумышленники сделали увесистый заказ более чем на 4 тысячи рублей, но хотели заплатить за него фальшивыми деньгами. Курьер легко вычислил купюру банка приколов и отказался отдавать суши. На это негодяи стали угрожать мужчине странным пистолетом и газовым баллончиком, а после силой отобрали у него сумку с едой и подло скрылись в подъезде дома.
- Полиция без труда навестила злоумышленников по адресу их заказа. В компании злоумышленников были 6 человек, их всех задержали. На месте происшествия стражи порядка изъяли игрушечный пистолет, смартфоны и 2 банкноты с признаками фальшивки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На любителей бесплатной японской кухни завели уголовное дело по статье за грабеж. 25-летнему парню, что сделал роковой заказ, вручили подписку о невыезде. Остальных пока что отпустили под обязательство о явке.
ИСТОЧНИК KP.RU