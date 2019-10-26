В Петербурге с помощью игрушечного пистолета обокрали доставщика японской кухни

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-26T10:17:18+03:00

Доставщик суши отказался принимать фальшивые деньги, за что у него отобрали всю сумку с японской едой

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25 октября у дома №10 на улице Камской группа неизвестных ограбила доставщика суши. Злоумышленники сделали увесистый заказ более чем на 4 тысячи рублей, но хотели заплатить за него фальшивыми деньгами. Курьер легко вычислил купюру банка приколов и отказался отдавать суши. На это негодяи стали угрожать мужчине странным пистолетом и газовым баллончиком, а после силой отобрали у него сумку с едой и подло скрылись в подъезде дома.

- Полиция без труда навестила злоумышленников по адресу их заказа. В компании злоумышленников были 6 человек, их всех задержали. На месте происшествия стражи порядка изъяли игрушечный пистолет, смартфоны и 2 банкноты с признаками фальшивки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На любителей бесплатной японской кухни завели уголовное дело по статье за грабеж. 25-летнему парню, что сделал роковой заказ, вручили подписку о невыезде. Остальных пока что отпустили под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU