2019-10-26T11:44:03+03:00
Происшествия

МЧС экстренно вырезали из машины женщину, пострадавшую в тройном ДТП с пьяным водителем в Колпино

По предварительной информации, женщина за рулем «Рено» была пьяна [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На улицу Труда съехались многие экстренные службы. Фото: vk.com/spb_todayНа улицу Труда съехались многие экстренные службы. Фото: vk.com/spb_today
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26 октября около 8 утра в Колпинском районе столкнулись три авто. ДТП произошло у дома №24 на улице Труда. В аварии поучаствовали «Рено», «Лада» и «Форд». Причем, по информации сотрудников ГИБДД, женщина за рулем первой иномарки предположительно сильно пьяна. Очевидцы сообщили в соцсетях, что на место происшествия съехались многие экстренные службы, включая спасателей МЧС, которым пришлось оперативно вызволять пассажирку, примятую в отечественной легковушке.

- Женщина получила травмы средней тяжести. Также в ДТП пострадал и водитель «Рено». Обоих доставили в больницу врачи скорой помощи. По факту аварии сейчас проводится тщательная проверка, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло аккурат перед железнодорожным переездом, однако пробок в столь раннее для субботы время очевидцы не наблюдали. Добавим, что, судя по видео, виновник аварии выехал на встречную полосу и влетел в лоб пострадавшим.

ДТП в Колпино на встречке.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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