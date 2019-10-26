Полиция изъяла самодельный револьвер у пьяного пенсионера, запугавшего жену в Приморском районе

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-26T11:33:42+03:00

Пенсионер клянется, что револьвер он нашел еще в молодости. Фото: Олег ЗОЛОТО

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25 октября в дежурную часть полиции в Приморском районе обратилась обеспокоенная петербурженка, заявившая об опасном скандале с мужем. Не выносить сор из избы она не хотела, поскольку у пожилого супруга имелся весомый аргумент в виде оружия. Ситуацию смогла разрядить только полиция.

- Стражи порядка прибыли в квартиру и обнаружили в невменяемом алкогольном состоянии 67-летнего мужчину. Из квартиры изъяли самодельный револьвер и 80 мелкокалиберных патронов к нему. Пенсионер пытался объяснить, что он нашел пистолет очень давно, около 35-40 лет назад, и решил оставить себе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Скандалисту вручили обязательство о явке в полицию. Сейчас стражи порядка проводят проверку. По ее окончании примут процессуальное решение в отношении пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU