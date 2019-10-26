2019-10-26T12:47:12+03:00
Происшествия

Бездомный поставил на уши главные вокзалы Петербурга, сообщив об их минировании

В результате эвакуировали лишь Московский вокзал, никакой бомбы полицейские не нашли
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Шутника вовсю разыскивают полицейские.Шутника вовсю разыскивают полицейские.Фото: Олег ЗОЛОТО
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25 октября около 3 часов ночи неизвестный злоумышленник решил развлечься и сообщил в дежурную часть МВД о минировании Московского, Балтийского, Финляндского и Ладожского вокзалов Петербурга. Ясное дело, что никакой бомбы и взрывных веществ полицейские и кинологи нигде не обнаружили. Эвакуация производилась лишь на Московском вокзале, где поставили на уши 68 встревоженных человек. Шутника начали разыскивать.

- Звонок злоумышленника «пробили». Установлено, что он сообщил о ложном минировании от дома №33 на улице Маршала Захарова. Телефон зарегистрирован на уроженца Сызрани, который ранее имел прописку в Петербурге, но сейчас живет неизвестно где. Его попытались поймать и по адресу, указанному при оформлении сим-карты телефона. Однако там злоумышленник не появлялся, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Ориентировку на подозреваемого уже разослали в разные подразделения полиции. Ему грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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