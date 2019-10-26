Штормовой ветер не дремлет: На Светлановском проспекте дерево прибило две иномарки

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-26T13:09:40+03:00

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Утром 26 октября во дворе дома №91 на Светлановском проспекте дерево неожиданно свалилось на две припаркованные иномарки. Одну из них плотно примяло, у другой заднее стекло пронзило стволом. Очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «Вконтакте» отмечают, что люди не пострадали. Петербуржцы в комментариях к новости уверены, что виноват сильный ветер.

- МЧС же предупреждал, хах!

- В любом случае в суд на УК подавайте!

- Угол дома… Ветер делает свое дело! У нас на Караваевской тоже скоро упадет здоровый тополь - того гляди завалится. А машины все равно ставят, не боятся.

Подлинная причина падения дерева устанавливается, однако напомним, что МЧС действительно предупреждало петербуржцев о штормовом ветре, который может усиливаться 26 октября до 20-23 метров в секунду. Он как раз способен, например, сорвать крыши с некоторых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU