2019-10-26T13:28:16+03:00
Происшествия

Петербургского пенсионера связали поводком и обчистили его квартиру почти на миллион

Четырех грабителей разыскивает полиция
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Злоумышленников искали кинологи и многочисленные наряды полиции.Злоумышленников искали кинологи и многочисленные наряды полиции.Фото: Олег ЗОЛОТО
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25 октября около 10:20 квартиру 72-летнего мужчины обчистили грабители. Четверо неизвестных преследовали дедушку до самой квартиры, а после вломились к нему. Пенсионера связали поводком. Практически за 5 минут из квартиры унесли 500 тысяч рублей и по 5 тысяч евро и долларов.

- После того, как грабители сбежали, мужчине удалось высвободиться и позвонить в полицию. Через 5 минут у его дома уже были всевозможные наряды полиции и следователи. К сожалению, камер видеонаблюдения рядом не оказалось. Кинологи с собакой по кличке Жасмин добежали лишь до женщины-дворника, которой заинтересовалось животное. Возможно, на ней находился искомый запах, ее опросили, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Ориентировка на одного из мужчин направлена в подразделения полиции. На вид ему 35 лет, он маленького роста и славянской внешности. Волосы злоумышленника короткие и темно-русые, одет был в тканевую темно-зеленую куртку. Добавим, что следователи изъяли с места происшествия многочисленные следы обуви и пальцев рук, а также поводок с узлами и трусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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