Внимание водителям: Ночью с 26 на 27 октября на ЗСД не будут принимать оплату за проезд по карте

26 Окт. 14:29 2019-10-26T14:29:17+03:00

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Ночью с субботы 26 октября на воскресенье 27 октября на ЗСД временно приостановят оплату проезда по банковской карте. «Магистраль северной столицы» поспешила заранее оповестить водителей о грядущих неудобствах и просит прощения за неудобства.

- Уважаемые пользователи ЗСД, 27 октября в период с 02:00 до 06:00 из-за вынужденных технических работ в процессинговом центре «Газпромбанка» возможно временное прекращение приема оплаты проезда на пунктах взимания платы (ПВП) банковскими картами, а также устройствами, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты (это PayPass, PayWave, Apple Pay, Google Pay и аналогичные им сервисы), - сообщает пресс-служба «Магистрали северной столицы».

Однако за проезд на ЗСД все еще можно будет рассчитаться наличными, при помощи транспондера на ПВП, а также пополнив счет договора в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU