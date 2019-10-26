В Петербурге задержали с поличным таможенников, бравших взятки за незаконный ввоз в Россию редких предметов искусства

26 Окт. 15:06 2019-10-26T15:08:04+03:00

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В Петербурге задержали таможенников, которых подозревают в принятии взяток. По версии следствия, благодаря деньгам они закрывали глаза на незаконный ввоз в Россию редких предметов искусства. Видео жесткой облавы опубликовали на YouTube-канале СК РФ.

- Следователи поймали двух сотрудников Шкиперского таможенного поста с Балтийской таможни с поличным – в тот момент, когда им передавал взятку злоумышленник, занимавшийся нелегальным ввозом на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния. Всех троих тут же задержали. По местам их работы и проживания сейчас проходят обыски, - сообщает пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

В ближайшее время суд примет решение об избрании меры пресечения всем участникам. Пока что таможенникам вменяется уголовное дело по статье за получение взятки. Им грозит до 12 лет лишения свободы и огромный штраф. Расследование продолжается.

Задержание сотрудников таможенного поста в Петербурге.Видео: СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU