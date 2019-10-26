Ретро-трамвайчик въехал в иномарку и собрал «паровозик» из 4 машин на Сенной площади
На улице Сенной ретро трамвай въехал в иномарку и собрал длинный «паровозик» сразу из 4 машин. Фотографии необычной аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
- Старый трамвайчик тряхнул стариной и «насадил» Nissan, «Гранту», «Тойоту» и «Газель», - рассказывает удивленный очевидец в соцсетях.
Похоже, что ретро-транспорт ехал по экскурсионному маршруту или направлялся в музей. Виновников ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. А петербуржцы, между тем, шутят, что в Петербурге даже аварии красивые.
- «Ниссанов» много, а трамвай у нас такой один... Здоровья ему!
- Вот, что значит - сделано в СССР! «Ниссан» всмятку, а трамваю ничего!
- А нечего лезть на трамвайные пути, если перекресток загружен! Трамвай всегда прав. И к тому же конкретно этот привык ездить по нормальным правилам советским. Тогда-то трамвай ехал по путям, независимо кто или что на них!
ИСТОЧНИК KP.RU