2019-10-27T12:15:07+03:00
Происшествия

Ретро-трамвайчик въехал в иномарку и собрал «паровозик» из 4 машин на Сенной площади

Очевидцы шутят, что трамвай тряхнул стариной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Старенький трамвай остался практически невредим, чего не скажешь о легковушках и "Газели". Фото: vk.com/spb_todayСтаренький трамвай остался практически невредим, чего не скажешь о легковушках и "Газели". Фото: vk.com/spb_today
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На улице Сенной ретро трамвай въехал в иномарку и собрал длинный «паровозик» сразу из 4 машин. Фотографии необычной аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

- Старый трамвайчик тряхнул стариной и «насадил» Nissan, «Гранту», «Тойоту» и «Газель», - рассказывает удивленный очевидец в соцсетях.

Похоже, что ретро-транспорт ехал по экскурсионному маршруту или направлялся в музей. Виновников ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. А петербуржцы, между тем, шутят, что в Петербурге даже аварии красивые.

- «Ниссанов» много, а трамвай у нас такой один... Здоровья ему!

- Вот, что значит - сделано в СССР! «Ниссан» всмятку, а трамваю ничего!

- А нечего лезть на трамвайные пути, если перекресток загружен! Трамвай всегда прав. И к тому же конкретно этот привык ездить по нормальным правилам советским. Тогда-то трамвай ехал по путям, независимо кто или что на них!

ИСТОЧНИК KP.RU

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