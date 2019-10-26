2019-10-26T16:30:39+03:00
Общество

Активисты вышли на одиночные пикеты вокруг СКК с требованиями прекратить реконструкцию

Пикетчики уверены, что СКК «Петербургский» снесут, а сквер вокруг него уничтожат [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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К активистам заглянули СМИ и полиция. Фото: vk.com/skver_ckkК активистам заглянули СМИ и полиция. Фото: vk.com/skver_ckk
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В субботу 26 октября, начиная с полудня, вокруг СКК начали появляться петербуржцы с одиночными пикетами. Люди по очереди встают вокруг спортивно-концертного комплекса с плакатами, требующими прекратить реконструкцию. Жители города не готовы прощаться с любимым местом для прогулок и терпеть возможную застройку зеленой зоны.

- Между прочим, со стороны проспекта Гагарина основание забора установлено неправильно, это захватывает лишний кусок земли. Приходите, обсудим и это! – анонсировали мероприятие в группе «Сквер у СКК» во «Вконтакте».

Пикетчики подошли креативно к делу. Фото: vk.com/skver_ckk

Пикетчики подошли креативно к делу. Фото: vk.com/skver_ckk

Напомним, в пятницу 25 октября вокруг спортивно-концертного комплекса «Петербургский» установили первые секции строительного забора. Его разместят на время изысканий. Ранее в Смольном подчеркнули, что деревья в сквере, вопреки слухам, пилить не будут. Добавим, что реконструкция СКК должна закончиться до 2023 года, когда в Петербурге пройдет чемпионат мира по хоккею. Спорткомплекс будет принадлежать клубу СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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