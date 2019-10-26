В Лахта Центре похвастались уникальным залом-трансформером

26 Окт. 17:04 2019-10-26T17:06:35+03:00

В Лахта Центре напомнили, что небоскреб не только деловое, но и многофункциональное общественное пространство. Фото: принтскрин видео Лахта Центра

Пространство из 7 этажей сможет за 10 минут преобразоваться во что угодно: от лектория до бального зала [видео]

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В Лахта Центре установят первый и единственный в Петербурге зал-трансформер. Его главная особенность – способность бегло видоизменять пространство – например, за 10-20 минут убрать ряд кресел или вытащить из «трюма» гигантскую сцену.

- Зал сможет преображаться практически по одному нажатию кнопки в лекционную зону, подиум, театр с оркестровой ямой и даже бальный зал, - хвастается пресс-служба Лахта Центра в соцсети Instagram.

Супертехнологическое пространство войдет в ряд других общественных объектов в новеньком небоскребе. Оно сможет функционировать с помощью инновационных спиролифтов (металлических лент с подъемным механизмом – прим. ред.), способных выдержать нагрузку до 18 тонн, и мощных двигателей. Зал-трансформер займет сразу 7 этажей. Пока что его активно строят, о сроках открытия не сообщается.

Зал-трансформер а Лахта Центре.Видео: Лахта Центр

ИСТОЧНИК KP.RU