В Лахта Центре похвастались уникальным залом-трансформером
В Лахта Центре установят первый и единственный в Петербурге зал-трансформер. Его главная особенность – способность бегло видоизменять пространство – например, за 10-20 минут убрать ряд кресел или вытащить из «трюма» гигантскую сцену.
- Зал сможет преображаться практически по одному нажатию кнопки в лекционную зону, подиум, театр с оркестровой ямой и даже бальный зал, - хвастается пресс-служба Лахта Центра в соцсети Instagram.
Супертехнологическое пространство войдет в ряд других общественных объектов в новеньком небоскребе. Оно сможет функционировать с помощью инновационных спиролифтов (металлических лент с подъемным механизмом – прим. ред.), способных выдержать нагрузку до 18 тонн, и мощных двигателей. Зал-трансформер займет сразу 7 этажей. Пока что его активно строят, о сроках открытия не сообщается.
Зал-трансформер а Лахта Центре.Видео: Лахта Центр
ИСТОЧНИК KP.RU