2019-10-26T17:51:55+03:00
Происшествия

Суд не стал заключать под стражу петербургского следователя, подозреваемого в многомиллионной взятке

Суд отказал в избрании жесткой меры пресечения, пока ведется расследование дела
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Подсудимый в ответ обещал помогать расследованию дела. Фото: объединенная пресс-служба судов ПетербургаПодсудимый в ответ обещал помогать расследованию дела. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
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Октябрьский районный суд Петербурга не стал заключать под стражу следователя, которого обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Подозреваемый мужчина обещал активно содействовать расследованию дела. Ранее его обвинили в том, что он помог избежать своему знакомому уголовной ответственности. Следователь передал вместе с соучастником взятку должностным лицам ГСУ ГУ МВД по Петербургу через посредника.

- Первоначальная сумма достигала 19 миллионов рублей. В момент передачи взятки с муляжом задержали сразу нескольких злоумышленников. Все трое далее участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защита горе-следователя удивлялась, почему именно его хотят заключить под стражу, когда к другому соучастнику избрание такой меры не применялось. В итоге подсудимого отпустили. Однако расследование запутанной схемы продолжается. Мужчине грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Добавим, что изначально в деле фигурировала взятка в 37 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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