Дело о смерти петербургского школьника в «Артеке» отобрали у следователей Крыма и передали коллегам из Северной столицы
26 октября родители петербургского школьника, умершего в «Артеке» в начале месяца, попросили Александра Бастрыкина забрать расследование уголовного дела о смерти сына у следователей Крыма и Севастополя. Глава СК РФ на встрече с убитыми горем родственниками не стал им отказывать. Теперь смерть 12-летнего мальчика будут расследовать в Петербурге.
- Родители выразили недоверие экспертным учреждениям южного региона, поскольку ребенок погиб именно там. Они уверены, что расследование будет беспристрастно и объективно именно в центральном аппарате ведомства в Северной столице, - рассказали в пресс-службе СК РФ.
Бастрыкин выразил поддержку матери умершего ребенка и заверил, что петербургские следователи разберутся в деле и дадут правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.
Напомним, мальчик отдыхал по путевке в лагере и по неизвестным причине заболел пневмонией. Изначально его положили с температурой в Ялтинскую городскую больницу. Несмотря на оказанную помощь, школьник скончался в день госпитализации. Сейчас правительство Петербурга и министерство просвещения оказывают помощь и поддержку семье умершего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU