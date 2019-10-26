Дело о смерти петербургского школьника в «Артеке» отобрали у следователей Крыма и передали коллегам из Северной столицы

26 Окт. 18:30 2019-10-27T12:20:04+03:00

Бастрыкин встретился с родителями умершего мальчика, теперь за расследование дела возьмутся в родном городе ребенка. Фото: СК РФ

Убитые горем родители лично попросили у Бастрыкина передать дело в Петербург, они не верят честному расследованию в Крыму

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26 октября родители петербургского школьника, умершего в «Артеке» в начале месяца, попросили Александра Бастрыкина забрать расследование уголовного дела о смерти сына у следователей Крыма и Севастополя. Глава СК РФ на встрече с убитыми горем родственниками не стал им отказывать. Теперь смерть 12-летнего мальчика будут расследовать в Петербурге.

- Родители выразили недоверие экспертным учреждениям южного региона, поскольку ребенок погиб именно там. Они уверены, что расследование будет беспристрастно и объективно именно в центральном аппарате ведомства в Северной столице, - рассказали в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин выразил поддержку матери умершего ребенка и заверил, что петербургские следователи разберутся в деле и дадут правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего.

Напомним, мальчик отдыхал по путевке в лагере и по неизвестным причине заболел пневмонией. Изначально его положили с температурой в Ялтинскую городскую больницу. Несмотря на оказанную помощь, школьник скончался в день госпитализации. Сейчас правительство Петербурга и министерство просвещения оказывают помощь и поддержку семье умершего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU