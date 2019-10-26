СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 и обновил клубный антирекорд пятым поражением подряд

26 Окт. 21:26 2019-10-26T21:28:15+03:00

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26 октября СКА проиграл «Локомотиву» со счетом 3:4 в овертайме. Это поражение стало пятым подряд для армейцев и обновило клубный антирекорд. Голами в составе петербуржцев отметились Зуб и дважды Барабанов. После встречи на главного тренера СКА Алексея Кудашова набросились журналисты с вопросами объяснить кризис команды. Он держался уверенно и в обиду подопечных не дал, добавив, что этот состав может решать серьезные задачи и без старожилов в команде вроде Дацюка.

- Я думаю, была равная игра. Мы не случайно перешли в овертайм. Очень легко пропускаем в свои ворота и крайне тяжело забиваем в чужие. Да, были необязательные шайбы со стороны голкипера-новичка. Но человек осваивается в новом коллективе, это немножко другая атмосфера, другая игра, другая ответственность, - подытожил Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Также главного тренера спросили о возможной отставке, но он пресек слухи, заявив о том, что писать заявление об уходе не собирается. Далее армейцев ждут еще 2 выездных матча. Ближайший пройдет против «Северстали» 28 октября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Сейчас СКА занимает 4 строчку в Западной конференции, отставая от лидера ЦСКА на 9 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU