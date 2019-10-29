2019-10-29T19:00:30+03:00
Общество

31-летнюю петербурженку, пролежавшую неделю в коме, самолетом перевезли из Антальи в Петербург

Во время отдыха в Турции у женщины случился инсульт
Петр КИБЕР
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В Петербург привезли молодую женщину, которая перенесла инсульт на отдыхе в Турции. Фото: twitter.com/A_MitjaninaВ Петербург привезли молодую женщину, которая перенесла инсульт на отдыхе в Турции. Фото: twitter.com/A_Mitjanina
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Самолет санитарной авиации приземлился днем 29 октября в петербургском аэропорту Пулково. На его борту была 31-летняя жительница Северной столицы, которая перенесла инсульт на отдыхе в Турции и последнюю неделю пребывала в искуственной коме.

- Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург, - сообщила в своем «Твиттере» вице-губернатор города на Неве Анна Митянина.

На взлетно-посадочной полосе уже ждал реанимационный автомобиль, который отвез сложную пациентку НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Именно здесь врачи будут делать все возможное, чтобы вернуть маму 4-летней дочери и любимую дочь матери-пенсионерке.

Напомним, что инцидент с жительницей Петербурга произошел в Анталье еще 18 октября. Женщину срочно доставили в турецкую клинику, где врачи ввели ее в медикаментозную кому. Все эти дни родные и близкие пациентки боролись за ее возвращение домой и оно, наконец, состоялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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