31-летнюю петербурженку, пролежавшую неделю в коме, самолетом перевезли из Антальи в Петербург

СЕГОДНЯ 19:00 2019-10-29T19:00:30+03:00

В Петербург привезли молодую женщину, которая перенесла инсульт на отдыхе в Турции. Фото: twitter.com/A_Mitjanina

Во время отдыха в Турции у женщины случился инсульт

Изменить размер текста: A A

Самолет санитарной авиации приземлился днем 29 октября в петербургском аэропорту Пулково. На его борту была 31-летняя жительница Северной столицы, которая перенесла инсульт на отдыхе в Турции и последнюю неделю пребывала в искуственной коме.

- Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург, - сообщила в своем «Твиттере» вице-губернатор города на Неве Анна Митянина.

На взлетно-посадочной полосе уже ждал реанимационный автомобиль, который отвез сложную пациентку НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Именно здесь врачи будут делать все возможное, чтобы вернуть маму 4-летней дочери и любимую дочь матери-пенсионерке.

Напомним, что инцидент с жительницей Петербурга произошел в Анталье еще 18 октября. Женщину срочно доставили в турецкую клинику, где врачи ввели ее в медикаментозную кому. Все эти дни родные и близкие пациентки боролись за ее возвращение домой и оно, наконец, состоялось.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Турки мутят воду: новый поворот в деле о гибели 12-летней петербурженки Алисы Адамовой 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU