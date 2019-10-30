СК опубликовал видео пожара в Васкелово, где погибли трое детей и их родные
Следственное управление СК по Ленинградской области опубликовало видео с места пожара в поселке Васкелово, где утром 30 октября погибли несколько человек. Пока речь идет о троих детях и одном взрослом, однако по другим данным, жертв трагедии было пять.
- После пожара в частном жилом доме, расположенном на территории садоводства «Полиграфмаш» в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области обнаружены тела четырех людей, в том числе детей со следами термического воздействия, - сообщает пресс-служба областного Следкома.
Пока работы на месте пожарища продолжаются, а по факту смертельного инцидента ведется следственная проверка.
Напомним, то огонь в частном доме площадью в 30 квадратных метров вспыхнул около 6 часов утра. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. За час с небольшим они справились с пламенем, однако спасти из пылающего здания никого не удалось. При разборе завалов были найдены тела погибших. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.
Все обстоятельства страшной трагедии установить следствие.
В Ленинградской области при пожаре погибли трое детей и взрослые.Видео: ГСУ СК России по Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU