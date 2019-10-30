2019-10-30T14:12:40+03:00
Происшествия

СК опубликовал видео пожара в Васкелово, где погибли трое детей и их родные

По факту смертельного ЧП ведется следственная проверка
Петр КИБЕР
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Несколько жизней унес пожар в частном доме в поселке Васкелово. Фото: ГСУ СК РФ по Ленобласти.Несколько жизней унес пожар в частном доме в поселке Васкелово. Фото: ГСУ СК РФ по Ленобласти.
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Следственное управление СК по Ленинградской области опубликовало видео с места пожара в поселке Васкелово, где утром 30 октября погибли несколько человек. Пока речь идет о троих детях и одном взрослом, однако по другим данным, жертв трагедии было пять.

- После пожара в частном жилом доме, расположенном на территории садоводства «Полиграфмаш» в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области обнаружены тела четырех людей, в том числе детей со следами термического воздействия, - сообщает пресс-служба областного Следкома.

Пока работы на месте пожарища продолжаются, а по факту смертельного инцидента ведется следственная проверка.

Напомним, то огонь в частном доме площадью в 30 квадратных метров вспыхнул около 6 часов утра. На место происшествия прибыли два пожарных расчета. За час с небольшим они справились с пламенем, однако спасти из пылающего здания никого не удалось. При разборе завалов были найдены тела погибших. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Все обстоятельства страшной трагедии установить следствие.

В Ленинградской области при пожаре погибли трое детей и взрослые.Видео: ГСУ СК России по Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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