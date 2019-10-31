Житель Петербурга забил до смерти отца после инсульта
Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга поддержала окончательный приговор петербуржцу Дмитрию Б., который до смерти избил больного отца. Трагедия произошла в ноябре 2018 года, когда пьяный мужчина набросился с кулаками на родственника. Он жестоко бил его, пока тот не скончался. Как сообщили в ведомстве, подсудимый нанес не менее 11 ударов.
- Причиной конфликта стали неприязненные отношения сына к отцу, который, кстати, недавно перенес инсульт, - добавили в прокуратуре. - Приморский районный суд признал Дмитрия Б. виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.
Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU