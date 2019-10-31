2019-10-31T15:23:49+03:00
Происшествия

Житель Петербурга забил до смерти отца после инсульта

Мужчине вынесли приговор, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Галина КАНДИНСКАЯ
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Мужчина, забивший до смерти отца с инсультом, отправится в колонию почти на 7 лет.Мужчина, забивший до смерти отца с инсультом, отправится в колонию почти на 7 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга поддержала окончательный приговор петербуржцу Дмитрию Б., который до смерти избил больного отца. Трагедия произошла в ноябре 2018 года, когда пьяный мужчина набросился с кулаками на родственника. Он жестоко бил его, пока тот не скончался. Как сообщили в ведомстве, подсудимый нанес не менее 11 ударов.

- Причиной конфликта стали неприязненные отношения сына к отцу, который, кстати, недавно перенес инсульт, - добавили в прокуратуре. - Приморский районный суд признал Дмитрия Б. виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

Отбывать наказание подсудимый будет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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