2019-10-31T19:45:51+03:00
Происшествия

Прокуратура и СК проверят прорыв трубы с кипятком на улице Олеко Дундича, из-за которого обварился пенсионер

Напомним, пенсионер пытался обойти кипящее море, но упал в опасную воду [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пенсионера госпитализировали с термическими ожогами. Фото: vk.com/spb_todayПенсионера госпитализировали с термическими ожогами. Фото: vk.com/spb_today
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Прокуратура и СК Петербурга заинтересовались прорывом трубы с кипятком на улице Олеко Дундича. Напомним, днем 31 октября в горячей воде, которая вылилась наружу, обварился пенсионер. Он пытался обойти опасное "море", но случайно в него упал. Дедушку госпитализировали с термическими ожогами. Происшествием тут же заинтересовались городские следователи и прокуроры.

- Следственными органами проводится проверка по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения около одного из домов по улице Олеко Дундича. По результатам примут процессуальное решение, - сообщила пресс-служба СК России по Петербургу.

- Мы проверим соблюдение закона при содержании и обслуживании теплосетей, - добавляют в пресс-службе городской прокуратуры.

Добавим, что из-за прорванной трубы весь квартал в округе окутало дымом. Машины тихонько «ползли» по беспросветной дороге, чтобы не дай бог не попасть в ДТП. Позже движение там временно перекрыли. Однако к вечеру аварийные службы устранили прорыв и его последствия.

На улице Олеко Дундича в Петербурге прорвало трубу с кипятком 31.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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