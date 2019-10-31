Прокуратура и СК проверят прорыв трубы с кипятком на улице Олеко Дундича, из-за которого обварился пенсионер
Прокуратура и СК Петербурга заинтересовались прорывом трубы с кипятком на улице Олеко Дундича. Напомним, днем 31 октября в горячей воде, которая вылилась наружу, обварился пенсионер. Он пытался обойти опасное "море", но случайно в него упал. Дедушку госпитализировали с термическими ожогами. Происшествием тут же заинтересовались городские следователи и прокуроры.
- Следственными органами проводится проверка по факту прорыва трубопровода горячего водоснабжения около одного из домов по улице Олеко Дундича. По результатам примут процессуальное решение, - сообщила пресс-служба СК России по Петербургу.
- Мы проверим соблюдение закона при содержании и обслуживании теплосетей, - добавляют в пресс-службе городской прокуратуры.
Добавим, что из-за прорванной трубы весь квартал в округе окутало дымом. Машины тихонько «ползли» по беспросветной дороге, чтобы не дай бог не попасть в ДТП. Позже движение там временно перекрыли. Однако к вечеру аварийные службы устранили прорыв и его последствия.
На улице Олеко Дундича в Петербурге прорвало трубу с кипятком 31.10.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU