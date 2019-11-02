Адвокат, избивший проводницу, начальника поезда и бармена получил 2,5 года условно

СЕГОДНЯ 12:22 2019-11-02T12:22:06+03:00

За драку в поезде с избиением горе-адвокат получил 2,5 года тюрьмы условно. Фото: Ксения КАЗАКОВА

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Суд Бокситогоррского района Ленинградской области поставил точку в деле буйного адвоката, устроившего драку в поезде «Санкт-Петербург - Вологда». Инцидент, произошедший в апреле 2019 года, стоил горе-юристу нескольких месяцев в следственном изоляторе. Но закончилось для него все относительно неплохо.

- Следствием и судом установлено, что адвокат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, своим поведением нарушал правила проезда и общественный порядок. Проводник поезда сделала ему замечание, на что обвиняемый нанес удар рукой, но женщина смогла уклониться, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления СК на транспорте.

Впрочем, на этом «подвиги» мужчины не закончились. Игнорируя замечания проводницы, он пошел по вагонам и наткнулся на начальницу поезда. В тамбуре он избил женщину руками и ногами до сотрясения мозга.

Третьим пострадавшим стал бармен вагона-ресторана, который отказался наливать спиртное подгулявшему пассажиру. В итоге проводники вызвали полицию и пьяного адвоката сняли с поезда. Позднее суд арестовал мужчину до рассмотрения дела.

Но за решеткой драчун не останется, так как в качестве наказания он получил 2,5 года. Условно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705560" frameborder="0"></iframe> В Петербурге пьяный адвокат избил начальницу поезда.Видео: Следственный комитет

ИСТОЧНИК KP.RU