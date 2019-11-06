2019-11-06T14:32:30+03:00
Происшествия

Подозреваемых в краже топлива у петербургской дочки «Роснефти» поймали в Колпино

С января по март этого года злоумышленники успели похитить больше пяти тысяч литров топлива
Ольга НАЗАРКИНА
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Пятерых подозреваемых в краже нефтепродуктов у компании «РН-Северо-Запад» задержали в Колпинском районе Петербурга.Пятерых подозреваемых в краже нефтепродуктов у компании «РН-Северо-Запад» задержали в Колпинском районе Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге задержаны пять подозреваемых в краже нефтепродуктов у компании «РН-Северо-Запад» (петербургская дочка «Роснефти»). Их поймали в Колпинском районе. Как рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах, уголовное дело о присвоении чужого имущества было возбуждено еще летом, но на предполагаемых мошенников удалось выйти только сейчас.

Оказалось, что все подозреваемые являются сотрудниками «РН-Северо-Запад». 5 ноября полицейские нагрянули в их квартиры, провели обыски, изъяв два мобильника, шесть банковских карт, ноутбук, образцы нефтепродуктов и документы, имеющие значения для следствия.

Теперь задержанных проверяют на причастность к другим эпизодам преступлений. Кроме того, полиция не исключает, что в преступную группировку могли входить и другие злоумышленники. Личности сообщников задержанных мужчин устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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