ФНС подала иск о банкротстве Всеволожского алюминиевого завода
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 обратилась в арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти с заявлением о признании банкротом Всеволожского алюминиевого завода (ВЗАС).
Обращение было зарегистрировано в картотеке арбитражных судов, но пока еще не принято к производству. Предварительные слушания по банкротному иску тоже пока не назначены.
В августе ВЗАС уже требовала признать банкротом научно-производственная фирма «Гранат-машстрой». Но суд оставил заявление без движения из-за того, что оно было подано с нарушениями. Для их устранения фирме дали срок до 6 ноября.
Отметим, что на сегодняшний день Всеволожский алюминиевый завод является ведущим российским производителем вторичных алюминиевых сплавов. Согласно информации на сайте ВЗАС, предприятие специализируется на рециклинге алюминиевой банки и является крупнейшим потребителем этого сырья. Он был основан еще в 1999 году во Всеволожске, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» на территории Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU