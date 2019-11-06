ФНС подала иск о банкротстве Всеволожского алюминиевого завода

СЕГОДНЯ 16:05 2019-11-06T16:05:14+03:00

Иск к заводу почти на 1,7 млрд рублей подала в арбитраж межрайонная инспекция ФНС № 10.

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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 обратилась в арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти с заявлением о признании банкротом Всеволожского алюминиевого завода (ВЗАС).

Обращение было зарегистрировано в картотеке арбитражных судов, но пока еще не принято к производству. Предварительные слушания по банкротному иску тоже пока не назначены.

В августе ВЗАС уже требовала признать банкротом научно-производственная фирма «Гранат-машстрой». Но суд оставил заявление без движения из-за того, что оно было подано с нарушениями. Для их устранения фирме дали срок до 6 ноября.

Отметим, что на сегодняшний день Всеволожский алюминиевый завод является ведущим российским производителем вторичных алюминиевых сплавов. Согласно информации на сайте ВЗАС, предприятие специализируется на рециклинге алюминиевой банки и является крупнейшим потребителем этого сырья. Он был основан еще в 1999 году во Всеволожске, но в настоящее время располагается в промзоне «Рыбацкое» на территории Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU