Комиссия по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП академиком РАН

СЕГОДНЯ 00:50 2019-11-07T00:50:06+03:00

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Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП Александра Запесоцкого академиком. Это следует из резолюции, опубликованной 6 ноября. Комиссия провела слушания, на которые пригласили самого Запесоцкого, однако он приехать отказался. И как оказалось не зря – ведь в отношении ректора СПбГУП выдвинули серьезные обвинения.

- Мы полагаем, что избрание Запесоцкого академиком РАН нанесет значительный ущерб репутации Академии. Наше исследование показало, что он является руководителем ряда некачественных диссертаций. Например, в одной из работ найден плагиат сразу 121 страницы из 165. Сам факт отказа автора признать ошибку усугубляет меру его недобросовестности, - говорится в резолюции Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.

Напомним, ранее Александр Запесоцкий жестко раскритиковал деятельность борцов с лженаукой из «Диссернета». По словам ректора СПбГУП, их работа «воняет грязными трюками и жульничеством».

ИСТОЧНИК KP.RU