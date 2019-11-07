2019-11-07T00:50:06+03:00
Общество

Комиссия по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП академиком РАН

У Александра Запесоцкого нашли диссертации с плагиатом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комиссия РАН подчеркивает недобросовестность ректора СПбГУП. Фото: пресс-служба СПбГУПКомиссия РАН подчеркивает недобросовестность ректора СПбГУП. Фото: пресс-служба СПбГУП
Изменить размер текста:

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой выступила против избрания ректора СПбГУП Александра Запесоцкого академиком. Это следует из резолюции, опубликованной 6 ноября. Комиссия провела слушания, на которые пригласили самого Запесоцкого, однако он приехать отказался. И как оказалось не зря – ведь в отношении ректора СПбГУП выдвинули серьезные обвинения.

- Мы полагаем, что избрание Запесоцкого академиком РАН нанесет значительный ущерб репутации Академии. Наше исследование показало, что он является руководителем ряда некачественных диссертаций. Например, в одной из работ найден плагиат сразу 121 страницы из 165. Сам факт отказа автора признать ошибку усугубляет меру его недобросовестности, - говорится в резолюции Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.

Напомним, ранее Александр Запесоцкий жестко раскритиковал деятельность борцов с лженаукой из «Диссернета». По словам ректора СПбГУП, их работа «воняет грязными трюками и жульничеством».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лети, мой друг, высоко»: В Петербурге захоронят останки 22-летнего летчика, погибшего в воздушном бою в 1942 году
7 ноября суд рассмотрит жалобу бывшей жены Кержакова, требующей увеличить размер алиментов
Петербуржец продает макет Казанского собора за 2,5 миллиона рублей
После вечерней погони со стрельбой в Петербурге полиция схватила водителя «Фольксвагена», сбившего инспектора ГИБДД
«Призрак во тьме»: Петербургский паром «Принцесса Анастасия» с тысячей людей на борту застрял на мели в Стокгольме
Уволенная экс-глава Василеостровского района Юлия Киселева стала замруководителя администрации губернатора Петербурга
Из-за метели, ветра и мокрого снега в «Ленэнерго» перешли в особый режим работы
Неосторожный пешеход лишился ноги после того, как его снесла электричка на ж/д переходе в Приморском районе
Датские СМИ назвали имя террориста, который мог спланировать атаку на лайнер над Синаем
Суд оштрафовал безрассудного фаната, выстрелившего из ракетницы во время матча «Зенит» - ЦСКА