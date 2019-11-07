Из-за эвакуации в 110-й школе учеников «выгнали на мороз» в одних рубашках

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-07T12:56:12+03:00

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Очередная эвакуация учебных заведений, о которых в последнее время все подзабыли, выгнала на улицу сотни учеников школы номер 110 Выборгского района. При этом на улице, в минусовую температуру, оказались дети в рубашках и без теплой обуви.

- Эвакуация в школе 110. Почти все классы даже самые младшие без верхней одежды и без уличной обуви, - сообщают в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы.

На фото действительно видно, что многие школьники выбежали на улицу в чем были. И хоть в Петербурге сейчас солнечно, термометры показывают от -2 до 0 градусов. Причины инцидента «КП-Петербург» пояснили в дирекции 110-й школы.

- Это было ложное срабатывание сигнализации. Мы быстро организовали эвакуацию детей, как и положено по правилам. Некоторые не успели одеться, но жизнь дороже. На улице они пробыли минуты две, после чего всех вернули в классы, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в руководстве учебного заведения.

Поскольку срабатывание сигнализации было ложным, пожарных решили не вызывать.

ИСТОЧНИК KP.RU