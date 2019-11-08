2019-11-08T15:13:06+03:00
Общество

Милонов хочет спасти квартиры Пушкина и Иоанна Кронштадского от частных рук

Историческую жилплощадь следует выкупить, но не превращать в "мертвые музеи", считает депутат
Ольга НАЗАРКИНА
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Милонов опасается, что в бывшей квартире Пушкина откроют бордель. Фото: квартирапушкина.рфМилонов опасается, что в бывшей квартире Пушкина откроют бордель. Фото: квартирапушкина.рф
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Случаи, когда в Петербурге выставляют исторические квартиры, не редкость. В прошлом году с молотка ушла квартира Горького с видом на Петропавловку, а в конце октября на торги выставили квартиру Пушкина на Кутузовской набережной. Апартаменты оценили в 55 млн рублей.

Продажи таких памятных квартир вызывают тревогу у депутата Госдумы Виталия Милонова. Если они попадут в нечистые частные руки, там может появиться все что угодно, вплоть до борделя, считает парламентарий.

- Такие квартиры и другие мемориальные памятные места, которые потенциально могут представлять исторический интерес как объекты культурного наследия, необходимо выкупать, - заявил он в комментарии «КП-Петербург».

В качестве примера депутат привел также квартиру праведного Иоанна Кронштадского.

«Она находится в частных руках, и если оставить все как есть, то и в этой святой квартире, почитаемой всей страной, может открыться все, что угодно, вплоть до борделя, как и в выставленной на продажу квартире Пушкина», - рассказал Милонов.

Парламентарий пояснил, что сначала такие исторические апартаменты должны быть признаны значимыми определением властей Петербурга или постановлением правительства РФ. А в дальнейшем, если квартиры получат такой статус, конечно, их лучше выкупать.

- Но не превращать просто в мертвые музеи-квартиры, которые стоят закрытые на ключ и открываются по часам. Мало, кто туда пойдет, - поясняет он.

Гораздо лучше, по мнению депутата, давать таким квартирам вторую жизнь.

- Это может быть площадка для каких-то хороших дел. Например, клуб писателей и поэтов, - привел пример Милонов.

Этот вопрос парламентарий собирается поднять не только в Смольном, но в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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