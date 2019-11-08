Милонов хочет спасти квартиры Пушкина и Иоанна Кронштадского от частных рук
Случаи, когда в Петербурге выставляют исторические квартиры, не редкость. В прошлом году с молотка ушла квартира Горького с видом на Петропавловку, а в конце октября на торги выставили квартиру Пушкина на Кутузовской набережной. Апартаменты оценили в 55 млн рублей.
Продажи таких памятных квартир вызывают тревогу у депутата Госдумы Виталия Милонова. Если они попадут в нечистые частные руки, там может появиться все что угодно, вплоть до борделя, считает парламентарий.
- Такие квартиры и другие мемориальные памятные места, которые потенциально могут представлять исторический интерес как объекты культурного наследия, необходимо выкупать, - заявил он в комментарии «КП-Петербург».
В качестве примера депутат привел также квартиру праведного Иоанна Кронштадского.
«Она находится в частных руках, и если оставить все как есть, то и в этой святой квартире, почитаемой всей страной, может открыться все, что угодно, вплоть до борделя, как и в выставленной на продажу квартире Пушкина», - рассказал Милонов.
Парламентарий пояснил, что сначала такие исторические апартаменты должны быть признаны значимыми определением властей Петербурга или постановлением правительства РФ. А в дальнейшем, если квартиры получат такой статус, конечно, их лучше выкупать.
- Но не превращать просто в мертвые музеи-квартиры, которые стоят закрытые на ключ и открываются по часам. Мало, кто туда пойдет, - поясняет он.
Гораздо лучше, по мнению депутата, давать таким квартирам вторую жизнь.
- Это может быть площадка для каких-то хороших дел. Например, клуб писателей и поэтов, - привел пример Милонов.
Этот вопрос парламентарий собирается поднять не только в Смольном, но в Госдуме.
ИСТОЧНИК KP.RU