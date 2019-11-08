2019-11-08T15:36:57+03:00
Происшествия

Мужчину подозревают в попытке убийства охранника в магазине поселка Сумино Ленобласти

Ранее житель Волосовского района уже привлекался к уголовной ответственности
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Волосовского района подозревается в попытке убийства охранника в поселке СуминоЖитель Волосовского района подозревается в попытке убийства охранника в поселке СуминоФото: Артем КИЛЬКИН
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Жителя Волосовского района Ленинградской области в пятницу, 8 ноября, привлекли к уголовной ответственности за попытку убийства. Вспыльчивый 38-летний мужчина, имеющий за плечами криминальное прошло, устроил скандал в одном из магазинов поселка Сумино, который завершился серьезной поножовщиной.

- Инцидент произошел в торговом зале магазина в поселке 5 октября 2019 года. 38-летний покупатель начал ругаться с продавцами, устроил серьезный скандал. Чтобы избежать последствий, работники магазина вызвали сотрудников охранного предприятия, чтобы те утихомирили неадеквата и выставили его на улицу, - сообщил следственный комитет Ленобласти.

Однако разъяренный покупатель совсем вышел из-под контроля. Он достал нож и набросился прямо на охранника, несколько раз ударив его лезвием. Несмотря на ранения, защитник все же смог оказать сопротивление мужчине. Также присутствующие быстро вызвали скорую, врачи которой оказали охраннику квалифицированную медицинскую помощь.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, для установления причины и условия произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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