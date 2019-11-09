2019-11-10T00:00:33+03:00
Происшествия

«Она ему все время смотрела в рот»: Студентка, которую убил преподаватель СПбГУ, мечтала стать любовницей педагога

Девушка симпатизировала учителю из-за его кругозора
Роман ЛЯЛИН
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Учитель убил студентку-любовницуУчитель убил студентку-любовницуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге продолжают допрашивать преподавателя СПбГУ по делу об убийстве его любовницы-студентки 24-летней Анастасии Ещенко. Педагог расправился с юной красавицей, которая увела его из семьи. Учитель воспитывал двух дочерей в браке, но ушел от них ради ученицы. Но девушка не могла спокойно жить и ревновал возлюбленного к его дочерям. Из-за этого у любовников и произошел скандал.

- Она все время смотрела ему в рот,- рассказала подруга семьи Соколовых. - Жена предпочитала игнорировать эти отношения. Но девушка знала, что у него есть жена и дети. Она не должна была ревновать. Сам же Олег никогда не поднимал руку на девушек. Она организовывал реконструкцию исторических событий. Подражал Наполеону и никогда не поднимал руку на девушек.

Сам Соколов уже написал явку с повинной и признался, что хотел расчленить девушку и выкинуть ее труп по частям в реку. После этого он хотел покончить с собой.

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Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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