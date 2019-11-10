Опять протечка: на "Дунайской" заметили новые подтеки

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-10T14:49:00+03:00

В метро заметили лужи Фото: ДТП и ЧП/Неизданное

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Из трех недавно открытых станций Фрунзенского радиуса "Дунайская" оказалась самой многострадальной. Первую протечку здесь заметили уже в день открытия.

Впрочем, объяснение воде, которая лилась прямо на эскалаторы, сотрудники метрополитена нашли быстро. Мол, халатность уборщиков станции - слили воду в не предназначенное для этого место.

К сожалению, две недели спустя подобных аргументов уже не нашлось. В середине октября горожане увидели, как вода просачивается через швы между плитками на стенах и заливает станцию.

А накануне снова шел сильный дождь. И снова не только на улице, но и внутри "Дунайской". Поздно вечером местные жители сфотографировали в вестибюле очередные протечки.

- Так станцию совсем размоет, - переживают теперь горожане, видимо вспоминая многострадальный размыв на "Лесной".

На стенах и полу - мокрые пятна Фото: ДТП и ЧП/Неизданное

На стенах и полу - мокрые пятна Фото: ДТП и ЧП/Неизданное

ИСТОЧНИК KP.RU