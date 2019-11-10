На остановке на Полюстровском иномарка влетела в маршрутку
Тонированная иномарка, у которой даже «габариты» – и те тонированные, решила взять остановку общественного транспорта на таран. Авария произошла сегодня, 10 ноября, около трех часов дня у торгового центра «Европолис», на углу Кантемировской улицы и Полюстровского проспекта. Легковушка влетела в стоящую на остановке маршрутку.
– «Хюндай» под управлением водителя-мужчины наехал на стоящее на остановке общественного транспорта маршрутное такси, – сообщают в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области. – В результате аварии трое человек получили травмы разной степени тяжести.
А вот «Хюндай» серьезно пострадал. Фото: vk.com/spb_today
На месте заметили машины «скорой» и ДПС. По всей видимости, маршрута была пустой и лишь дожидалась пассажиров. Да и, судя по сделанным очевидцами фото, пострадала она несильно: «ПАЗ» лишилась заднего бампера. Травмы получили только водитель и пассажиры легковушки.
ИСТОЧНИК KP.RU