Росгидромет назвал основные источники загрязнения воздуха в Петербурге
Жители Петербурга вполне могут дышать полной грудью. Согласно исследованиям Росгидромета, воздух в Северной столице вполне можно назвать чистым для мегаполиса. В ежегодном отчете организации «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год» говорится о том, что уровень загрязнения сохраняется на низком уровне.
- Основным источником загрязнения воздуха в Петербурге являются автомобили. На них приходится 84 процентов от всех выбросов вредных веществ в атмосферу, - говорится в отчете.
При этом отмечается общее снижение концентрации в воздухе взвешенных веществ, только в Выборге зафиксировано повышение. Также снизилась концентрация формальдегида и сероводорода в Светогорске.
Несмотря на снижение загрязнения воздуха, с 2014 по 2018 годы в городе на Неве на 30 процентов выросла концентрация озона в воздухе. В среднем – 1,2 единицы от предельно допустимой концентрации. Так, в Центральном районе от 0,6 и до 1,9 в Сестрорецке.
ИСТОЧНИК KP.RU