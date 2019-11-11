Росгидромет назвал основные источники загрязнения воздуха в Петербурге

СЕГОДНЯ 09:14 2019-11-11T09:14:34+03:00

За четыре года на 30 процентов выросла концентрация озона в воздухе

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Жители Петербурга вполне могут дышать полной грудью. Согласно исследованиям Росгидромета, воздух в Северной столице вполне можно назвать чистым для мегаполиса. В ежегодном отчете организации «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год» говорится о том, что уровень загрязнения сохраняется на низком уровне.

- Основным источником загрязнения воздуха в Петербурге являются автомобили. На них приходится 84 процентов от всех выбросов вредных веществ в атмосферу, - говорится в отчете.

При этом отмечается общее снижение концентрации в воздухе взвешенных веществ, только в Выборге зафиксировано повышение. Также снизилась концентрация формальдегида и сероводорода в Светогорске.

Несмотря на снижение загрязнения воздуха, с 2014 по 2018 годы в городе на Неве на 30 процентов выросла концентрация озона в воздухе. В среднем – 1,2 единицы от предельно допустимой концентрации. Так, в Центральном районе от 0,6 и до 1,9 в Сестрорецке.

ИСТОЧНИК KP.RU