В Красногвардейском районе 20 домов остались без электричества

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-11T09:29:08+03:00

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Жители Красногвардейского района Петербурга забили панику, оставшись без света. Вечером в воскресенье, 10 ноября, неожиданно отключилось электричество на проспекте Передовиков, Ириновском, Индустриальном и Ударников. Около 20 домов погрузились в полный мрак. Вместо того, чтобы спокойно провести последний выходной вечер перед новой рабочей неделей, горожане обрывали телефоны аварийных служб, пытаясь выяснить, когда снова появится электроэнергия.

- У людей паника, потому что они не знаю, как жить дальше. Нет электричества, значит, не зарядить гаджеты. Как сегодня без мобильных устройств? – пожаловались жители пострадавших домов.

Вместе с гаджетами без электроэнергии не работают и бытовые приборы: еды не приготовить, чай не попить. Остается только сидеть при свете свечей и ждать, когда вернется электричество.

По данным «Ленэнерго», в зону отключения попали 20 жилых домов из-за аварии на линии. По нормативам, на устранение таких неполадок отводятся сутки, однако специалисты справились гораздо быстрее. Уже за полночь, около 01:00, свет снова заработал в потухших домах и, успокоившись, горожане вернулись в привычное жизненное русло.

ИСТОЧНИК KP.RU