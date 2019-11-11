Больше половины петербуржцев боятся сокращения зарплаты из-за «четырехдневки»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-11T09:58:21+03:00

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Жители Петербурга периодически продолжают обсуждать тему четырехневной рабочей недели, которую предложил ввести премьер-министр России Дмитрий Медведев. Почти половина горожан (46%) считают, что это вполне может стать реальностью в ближайшие 3,5 лет. Однако радости в связи с этими изменениями петербуржцы не испытывают.

- Подавляющее число работающих жителей Петербурга (72%) заявили, что готовы к переходу на «четырехдневку», но при условии сохранения зарплаты. А 17% респондентов склоняются к такому формату работы в принципе, - говорится в исследовании компании HeadHunter.

Петербуржцы боятся, что если изменится рабочая неделя, то вместе с этим уменьшатся зарплаты, сократятся отпуска, при этом увеличится сам рабочий день, а вместе с ним усталость и стресс. Только 18% опрошенных горожан не видят никаких минусов в переходе на «четырехдневку».

Интересно, что больше сторонниками сокращения дней рабочей недели стали женщины, чем мужчины. Также вполне готовы к «четырехдневке» работники IT-сферы и маркетинга.

ИСТОЧНИК KP.RU