За озером Длинное нашли закладку с амфетамином весом больше килограмма

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-11T10:18:40+03:00

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Увесистый пакет с запрещенными веществами обнаружили полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области. Неподалеку от озера Длинное лежал спрятанный сверток из полиэтилена, обмотанный синей изолентой. А в нем - больше килограмма амфетамина.

- 8 ноября 2019 года в Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти поступила информация от коллег по Волгоградской области, что ими было установлено предположительное местонахождение «тайника-закладки» с психотропным веществом, - сообщает пресс-служба главка.

Экспертиза подтвердила, что в закладке лежало 1277 граммов амфетамина. По факту находки было заведено уголовное дело по статье за покушение на незаконный оборот наркотиков. Самих «кладменов» усиленно ищет полиция. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU