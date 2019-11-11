Пьяный мужчина устроил стрельбу, перепугав жителей Приморского района Петербурга

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-11T12:06:47+03:00

Неадекват разгуливал по улицам с оружием в руках

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Жителей Приморского района Петербурга напугал неадекватный мужчина, который устроил хаотичную стрельбу. В воскресенье, 10 ноября, горожане заметили человека, шатающегося по улицам и палящего в воздух. Опасаясь за жизнь и здоровье, люди незамедлительно вызвали полицию.

- Получив сообщение о том, что на Школьной улице слышны звуки выстрелов, сотрудники полиции сразу же выехали на место. Там, они увидели идущего по улице мужчину с оружием в руках, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Вооруженного петербуржца задержали и отвели в отдел полиции. Хулиганом оказался 40-летний местный житель в очень пьяном состоянии. Оружие, из которого он стрелял, было охолощенным, также и патроны, которые он пускал в воздух – холостыми.

Во время стрельбы пострадавших нет. В отношении неадекватного гражданина составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU