2019-11-11T10:39:15+03:00
Общество

Петербург вошел в центр циклонического вихря: дневной прогрев будет ограничен

Тепло в городе стоит ждать лишь утром
Петр КИБЕР
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Золотая осень в Петербурге окончательно ушла.Золотая осень в Петербурге окончательно ушла.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прошедшие выходные сильно разочаровали петербуржцев в плане погоды. В пятницу синоптики обещали тепло и солнце на субботу и воскресенье, а на деле все два дня лил дождь. Причиной всему стал атлантический циклон. А сегодня, в понедельник, Северная столица окажется в центре циклонического вихря, что сделает погоду совсем «неустойчивой».

- 11 ноября в Санкт-Петербурге облачно, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Циклонический вихрь ограничит дневной прогрев, и теплее всего будет в начале дня. Температура воздуха +6…+8 градусов, - сообщает в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Также в городе на Неве будет дуть западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 755 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В Ленинградской области погода примерно та же. Температура окажется на уровне +4…+9 градусов. Также пасмурно, в отдельных районах туманно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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