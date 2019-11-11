2019-11-11T12:11:32+03:00
Происшествия

В Мурино мигрант зажимал 11-летнюю школьницу в лифте

24-летнего гражданина Таджикистана задержали полицейские
Петр КИБЕР
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Мигрант приставал к школьнице в лифте многоэтажки в Мурино.Мигрант приставал к школьнице в лифте многоэтажки в Мурино.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Серьезный тюремный срок светит молодому уроженцу Таджикистана, который не смог сдержать желаний и начал приставать к 11-летнейшкольнице. Все произошло в прошедшие выходные в парадной одной из многоэтажек в Мурино.

- 9 ноября в 13:43 по службе 112 поступило сообщение от жительницы Мурино 1976 года рождения, которая заявила, что в кабине лифта д. 59 корпус 2 по шоссе в Лаврики, неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2008 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Найти подозреваемого удалось не сразу. Только на следующий день оперативники установили вероятного насильника и задержали его. Оказалось, что к школьнице в лифте приставал 24-летний гражданин Таджикистана, который прибыл в Россию на заработки. Мужчина уже изобличен в содеяном.

По статье за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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